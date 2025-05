Gasperini saluta l'Atalanta: "Decisione mia, ho bisogno di nuovi stimoli"

Gasperini ha tolto ogni responsabilità alla dirigenza dell'Atalanta, la decisione di lasciare è solo sua: "La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile. E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League, dove potrà giocare nei più prestigiosi stadi d’Europa, potendo contare su un organico forte e ricco di giocatori valorizzati". Tanti grandi risultati, come le qualificazioni nella massima competizione europea, i quarti di finale in questo torneo e la storica vittoria nell'Europa League, ma anche qualche rammarico: "Con il Club siamo riusciti a raggiungere risultati indiscutibilmente straordinari. Avrei voluto fare di più, non ci sono riuscito, ma abbiamo comunque gioito tanto assieme e sono sicuro che lo farete ancora".