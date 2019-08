Ora è ufficiale: Martin Skrtel nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Atalanta. Il club orobico ha annunciato l'arrivo del 34enne difensore slovacco che ha militato nelle fila del Fenerbahce dal 2016 al 2019. In precedenza il centrale aveva giocato con il Liverpool dal 2008 al 2016 collezionando 242 presenze. Per Gaperini un grande innesto anche e soprattutto dal punto di vista dell'esperienza. Skrtel, che era svincolato, si è legato ai nerazzurri per un anno a un milione di euro più bonus.