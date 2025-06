Atalanta, sirene inglesi per Bellanova: piace al Fulham

Raoul Bellanova potrebbe lasciare l'Atalanta. Nelle ultime ore, infatti, secondo Tuttomercatoweb, è stato registrato un forte interesse del Fulham per l'esterno nerazzurro. Marco Silva, allenatore del club londinese, considera Bellanova una delle sue priorità, ma è una pista molto complicata a causa della mancanza di coppe europee da disputare, con l'Atalanta che nella prossima stagione giocherà ancora la Champions. Il club bergamasco, inoltre, ritiene Bellanova incedibile e al centro del progetto del nuovo allenatore Ivan Juric: un suo trasferimento in Inghilterra sembra molto complicato. In Italia, inoltre, va registrato l'interesse da parte del Napoli.