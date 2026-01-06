Atalanta, Samardzic in vendita ma con riserva: servono 20 milioni e l'assist di Maldini

Le sirene di mercato suonano per Lazar Samardzic, finito nel mirino di Lazio e Fiorentina, ma l'Atalanta ha alzato un muro a protezione del suo investimento. Per strappare il serbo alla Dea serve un'offerta da 20 milioni di euro a titolo definitivo: esclusa categoricamente l'ipotesi del prestito secco. L'operazione è però subordinata a un incastro interno: il futuro di Samardzic dipende da Daniel Maldini. L'Atalanta non intende privarsi di entrambi i fantasisti a gennaio; di conseguenza, l'ex Udinese potrà fare le valigie solo se il figlio d'arte rimarrà a Bergamo. Lo scrive Tuttomercatoweb.