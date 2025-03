Atalanta, Percassi: "Gasperini? Parleremo con calma e serenità a fine campionato"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a margine della sfida contro l'Inter in campionato ha parlato di Lookman e del futuro di Gasperini ai microfoni di Dazn: "Siamo una famiglia, a volte ci sono discussioni ma si va oltre per il bene comune che è quello dell'Atalanta. La fortuna dell'Atalanta è avere un gruppo fantastico, ragazzi che sono protagonisti in campo e tengono al progetto. Sono nove anni che siamo col mister, qualsiasi ragionamento o discorso verrà affrontato con calma e serenità a fine anno col massimo rispetto per fare il meglio per l'Atalanta. Senza dimenticare il grande rapporto che abbiamo col mister da tutti questi anni".