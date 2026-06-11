Como, Butez rinnova fino al 2030

Il Como ha comunicato di aver rinnovato il contratto con il portiere Jean Butez fino al 30 giugno del 2026.

Queste le parole dell'estremo difensore francese: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l'inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto."

Soddisfatto per il rinnovo anche Cesc Fabregas: "In questo anno e mezzo Jean si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco. Inoltre, abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all’interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui".

Approdato in biancoblu a gennaio 2025, Butez ha totalizzato 63 presenze e 26 clean sheet tra Serie A e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva alla prima storica qualificazione in Champions League dei lariani. Con lui tra i pali, il Como ha chiuso la stagione 2025/26 con la miglior difesa della Serie A (29 gol subiti) e il più alto numero di clean sheet stagionali (19).