Atalanta, Gasperini: "Sto bene dove sono, ma tutto ha una fine"

"Sto molto bene dove sono. Poi come in tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine. L'inizio si conosce, la fine non si sa mai. Però adesso viviamo di presente e il presente è che ci sono nove partite molto difficili per tutte le squadre e devo dire che è un campionato bellissimo". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, oggi a Firenze, a margine della cerimonia di consegna della Panchina d'Oro, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pronto a traslocare in un'altra città