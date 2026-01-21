Logo SportMediaset

Arabia Saudita, l'incredibile annuncio di lavoro online: "Ci serve un centrocampista, stipendio da 1 milione"

La curiosa proposta su un portale specializzato: richiesti un'esperienza a livello simile alla Saudi Pro League, un cartellino da svincolato e highlights recenti

di Paolo Borella
21 Gen 2026 - 20:54
© Getty Images

© Getty Images

Da quando Cristiano Ronaldo è sbarcato all'Al-Nassr, il mondo del calcio dell'Arabia Saudita è diventato improvvisamente attrattivo. Diversi giocatori di ottimo livello hanno seguito la strada del portoghese, attirati dagli stipendi fuori portata anche per le società europee. 

E se vi dicessimo che il prossimo a raggiungerli potresti essere proprio tu? Tra la provocazione e lo scherzo, c'è un annuncio concreto pubblicato su "Futboljobs", il portale spagnolo dedicato a opportunità di lavoro nel mondo del calcio. Di solito è utilizzato per trovare preparatori atletici e giocatori delle serie inferiori, invece la richiesta pubblicata poche ore fa arriva direttamente dalla Saudi Pro League, la massima serie araba, dove giocano appunto Retegui, Theo Hernandez, Koulibaly, Mané, Joao Felix e così via. 

La richiesta, divisa punto per punto, è precisa: "Ci serve un centrocampista difensivo". Gli altri requisiti? Esperienza in campionati di livello simile o superiore a quello arabo, la possibilità di visionare il curriculum sportivo o il profilo transfermarkt del giocatore, così come gli highlights recenti. Oltre a questo, giocatori svincolati o il cui agente controlla il 100% del cartellino. 

La parte più intrigante, come spesso accade per chi dai top club europei ha ricevuto proposte dalle zone di Gedda o Riyad, è ovviamente quella economica: per lo sbarco in Saudi Pro League, promesso uno stipendio fra i 600mila e il milione di euro annui. Anche a voi è venuta voglia di inviare la candidatura? 

mercato
curiosita
saudi pro league

