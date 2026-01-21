Arabia Saudita, l'incredibile annuncio di lavoro online: "Ci serve un centrocampista, stipendio da 1 milione"

E se vi dicessimo che il prossimo a raggiungerli potresti essere proprio tu? Tra la provocazione e lo scherzo, c'è un annuncio concreto pubblicato su "Futboljobs", il portale spagnolo dedicato a opportunità di lavoro nel mondo del calcio. Di solito è utilizzato per trovare preparatori atletici e giocatori delle serie inferiori, invece la richiesta pubblicata poche ore fa arriva direttamente dalla Saudi Pro League, la massima serie araba, dove giocano appunto Retegui, Theo Hernandez, Koulibaly, Mané, Joao Felix e così via.