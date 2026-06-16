Anche il Milan su Aurelien Guernier: chi è il classe 2007 del Birmingham

Il Milan tratta il 2007 Aurelien Guernier: il giovane talento inglese è conteso da Chelsea e Sporting Lisbona. I dettagli dell'operazione.

16 Giu 2026 - 15:02
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Aurelien Guernier © instagram

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Il Milan si inserisce nella corsa ad Aurelien Guernier, giovane esterno sinistro di proprietà del Birmingham City capace di agire anche da trequartista o esterno a piede invertito. Secondo quanto riportato da Sky, la società rossonera ha avviato una trattativa concreta per il classe 2007, un profilo seguito con grande attenzione nel corso dell'intera annata da Jovan Kirovski.

Il dirigente milanista, consapevole dell'interesse di club blasonati come il Chelsea - in sinergia con lo Strasburgo - e lo Sporting Lisbona, punta a chiudere rapidamente l'operazione. Il piano del Milan per il talentuoso calciatore, autore di due reti nell'Under 18 inglese, prevede un percorso di crescita graduale che lo vedrebbe dividersi tra la Prima squadra e il Milan Futuro, garantendogli così lo spazio necessario per adattarsi ai ritmi del calcio italiano sotto l'ala protettrice dello staff rossonero.

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