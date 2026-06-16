Dionisi riparte dalla Championship, è il nuovo tecnico del Watford

16 Giu 2026 - 14:57
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Il Watford FC, club di proprietà della famiglia Pozzo, annuncia "la nomina di Alessio Dionisi come nuovo allenatore. Il tecnico italiano di 46 anni ha firmato un contratto biennale con il club di Vicarage Road e arriva forte della sua esperienza in Serie A e di una promozione in massima serie, oltre a vantare vittorie contro alcune delle squadre più blasonate d'Europa". Nello staff di Dionisi ci sarà Luca Vigiani, che ha già lavorato con Walter Mazzarri tra il 2016 e il 2017. Vigiani ricoprirà il ruolo di analista, mentre Fabio Spighi sarà il responsabile della preparazione atletica. "Alessio era nel nostro mirino da tempo e siamo davvero lieti di aver raggiunto un accordo con lui", ha dichiarato il direttore sportivo Gian Luca Nani.

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