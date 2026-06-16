Sassuolo, Veronica Squinzi nuovo amministratore delegato

Veronica Squinzi è il nuovo amministratore delegato del Sassuolo, dopo l'addio di Giovanni Carnevali passato alla Juventus. Lo rende noto la stessa società neroverde sul proprio sito.

Questo il comunicato ufficiale sull'aggiornamento dell'organigramma: "Mapei SpA, nell’ambito dell’assemblea della controllata US Sassuolo Calcio, ha deliberato il seguente organigramma: presidente del Consiglio di amministrazione Carlo Rossi, vicepresidente e consigliere Marco Squinzi, amministratore delegato e direttore generale Veronica Squinzi".