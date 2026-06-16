Juventus, parte la missione Mondiale con obiettivo Brahim Diaz

Appena definito il nuovo assetto strategico dell'area sportiva, Giovanni Carnevali inaugurerà il suo mandato da amministratore delegato e direttore generale della Juventus inviando una delegazione del club ai Mondiali 2026.
L'obiettivo principale della missione in Nord America è il monitoraggio serrato di profili di mercato, con un nome su tutti in cima alla lista: Brahim Diaz. Il trequartista, attualmente tra i protagonisti della spedizione marocchina, è finito nel mirino bianconero nella speranza che, a fine torneo, possa essere considerato in esubero dal Real Madrid.
Nonostante al momento il giocatore non sembri intenzionato a lasciare i Blancos, la Juventus intende avviare un’opera di diplomazia per mostrare interesse e vicinanza al suo entourage. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.