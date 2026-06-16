Juventus, parte la missione Mondiale con obiettivo Brahim Diaz

La Juventus di Carnevali punta al Mondiale per tessere la tela su Brahim Diaz. Missione diplomatica in corso per il trequartista del Real

16 Giu 2026 - 14:02
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Brahim Diaz © Getty Images

Brahim Diaz © Getty Images

Appena definito il nuovo assetto strategico dell'area sportiva, Giovanni Carnevali inaugurerà il suo mandato da amministratore delegato e direttore generale della Juventus inviando una delegazione del club ai Mondiali 2026.

L'obiettivo principale della missione in Nord America è il monitoraggio serrato di profili di mercato, con un nome su tutti in cima alla lista: Brahim Diaz. Il trequartista, attualmente tra i protagonisti della spedizione marocchina, è finito nel mirino bianconero nella speranza che, a fine torneo, possa essere considerato in esubero dal Real Madrid.

Nonostante al momento il giocatore non sembri intenzionato a lasciare i Blancos, la Juventus intende avviare un’opera di diplomazia per mostrare interesse e vicinanza al suo entourage. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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