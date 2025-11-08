Anche il Como su Tresoldi del Bruges

Nicolò Tresoldi sta vivendo la stagione della consacrazione con il Club Bruges. Nato a Cagliari ma cresciuto in Germania, l'attaccante classe 2004 sta ben figurando in Belgio con già 6 gol in 17 presenza tra campionato e Champions League. Un rendimento che l'ha fatto finire sul taccuino di tante squadre italiane, tra cui il Cagliari, alla ricerca di attaccanti ma soprattutto di gol. L'ultima voce riguarda un possibile interessamento del Como: Fabregas ha sempre ribadito la volontà di portare in squadra qualche italiano in più. Ora con Tresoldi i lariani potrebbero aver trovato il profilo perfetto per il loro progetto: un ragazzo giovane, italiano e di prospettiva.