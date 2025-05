Ancelotti arrivato in Brasile, oggi presentazione come nuovo ct

Il tecnico è sbarcato nella città carioca venendo accolto con grande entusiasmo da centinaia di tifosi che poi lo hanno "scortato" in un hotel a Barra da Tijuca. In settimana sono attese le prime convocazioni ufficiali in vista delle sfide di qualificazione per i Mondiale contro l'Ecuador il 5 giugno (in trasferta) e il Paraguay il 10 giugno in casa. La notizia è stata rilanciata dai principali media brasiliani con una foto che riprende l'allenatore italiano all'aeroporto di Rio. Dopo le convocazioni, Ancelotti resterà nella metropoli carioca fino alla fine del mese e il primo giorno di giugno si recherà a San Paolo per iniziare la preparazione all'esordio con la Nazionale brasiliana. La sessione di allenamento inaugurale della squadra verdeoro è prevista per il 2 giugno presso il CT Joaquim Grava del Corinthians.