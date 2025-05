Panchine bollenti: sono pochi gli allenatori sicuri di restare al loro posto in Serie A

"Alla fine, non può essere responsabile solo Cairo, anche Vanoli ha le sue responsabilità su un bilancio di fine stagione che è deludente. Il mister ha messo insieme la squadra, la fa giocare, ha le sue responsabilità. Ci vedremo in settimana con il mister e faremo tutte le valutazioni. Troppe parole servono a poco, il troppo invocare la storia serve a poco. Quello che conta è il lavoro sul campo e contano i risultati, altrimenti si allenano i tifosi e non i giocatori". Se non è una dichiarazione di addio all'allenatore, quella del presidente del Torino Urbano Cairo, poco ci manca, nonostante l'agente di Vanoli abbia recentemente dichiarato che la risoluzione del suo assistito non sia un'ipotesi concreta.