Wojciech Szczesny si prepara almeno per un'altra stagione in blaugrana. Stando a quanto riportano i media polacchi, il portiere classe 1990 avrebbe deciso di continuare la sua avventura al Barcellona. Dopo un confronto con la famiglia, l'ex Juve avrebbe deciso di restare in Spagna e sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto annuale con opzione per la stagione successiva.