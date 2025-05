Aston Villa, Olsen dice addio: torna al Malmö FF

Nell'estate del 2015, Robin Olsen venne ceduto alla squadra greca del PAOK. Trascorsero solo sei mesi in Grecia prima che Olsen, dopo un soggiorno in Danimarca e all'FC Copenhagen, venisse acquistato dall'AS Roma nel luglio 2018 per sostituire Alisson Becker. Grazie a questo trasferimento, Robin Olsen è diventato il portiere svedese più costoso di tutti i tempi. Nel suo esordio in Serie A contro il Torino, Olsen ha mantenuto la porta inviolata nella vittoria per 1-0 della squadra; in totale il portiere ha collezionato 27 presenze da titolare in campionato, con l'AS Roma al sesto posto in classifica.