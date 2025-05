Pippo Inzaghi, addio al Pisa dopo il capolavoro promozione? La tentazione Palermo è grande

Pippo Inzaghi via dal Pisa? Dopo la storica promozione dopo 34 anni con due turni di anticipo - mancava dalla stagione 1990/91 - sembrava scontata la sua permanenza sulla panchina dei toscani per guidare la squadra nella massima serie. "Ho due anni di contratto e sto benissimo qui a Pisa", aveva detto rispondendo alle domande sul suo futuro. E invece il tecnico piacentino potrebbe lasciare dopo soltanto una stagione (il suo contratto è in scadenza a giugno 2026): sarebbe tentato infatti dall'offerta importante del Palermo, che gli ha proposto un contratto triennale. Spiazzata la dirigenza del Pisa, convinta di proseguire in panchina con l'artefice della stagione capolavoro, come l'ha definita lo stesso Inzaghi il giorno della promozione. "Tanti all'inizio mi dicevano di non venire a Pisa. Quando sembravo in ballottaggio per andare altrove, i giocatori mi hanno scritto che se fossi andato da loro si sarebbero buttati nel fuoco per me. E così hanno fatto".



E per i tifosi, tra cui è scoppiata la Pippo-mania, sarebbe una grande delusione: durante la parata per le vie della città, tra i tifosi erano spuntato perfino uno striscione con la foto del tecnico nella veste del Pontefice "Habemus Pippo". In casa Palermo intanto Alessio Dionisi sta trattando la rescissione del contratto dopo aver fallito con la squadra la promozione in Serie A, con l'eliminazione ai playoff per mano della Juve Stabia.