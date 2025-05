Il futuro di Artem Dovbyk rimane ancora in bilico in vista della scelta del nuovo allenatore della Roma. L'attaccante potrebbe quindi dire addio alla squadra giallorossa come riportato da La Gazzetta dello Sport che parla come di eventuali sostituti come Lorenzo Lucca dell’Udinese, Tim Kleindienst del Borussia Monchengladbach ed Emanuel Emegha dello Strasburgo