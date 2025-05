Roma, senti Klopp: "Non mi vedo più in tuta da allenatore"

Klopp ha spiegato di non voler più discutere della questione e ha confermato di non vedersi più in panchina al momento e di essere soddisfatto del suo nuovo ruolo dirigenziale. "Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com'è. Ho avuto tre club fantastici (Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool), e non ci saranno molte altre tappe", ha dichiarato il tecnico tedesco, come riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung.