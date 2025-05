Raul lascia il Real Madrid: "Sarà sempre nel cuore dei tifosi"

Raúl González Blanco ha deciso di concludere il suo incarico di allenatore nella 'cantera' del Real Madrid. Lo annuncia il club spagnolo in un comunicato: "Per il Real Madrid è motivo di orgoglio avere avuto come allenatore e preparatore del nostro settore giovanile una delle più grandi leggende della nostra storia e del calcio mondiale. Raúl incarna in modo esemplare tutti i valori del Real Madrid. Valori che ha trasmesso anche come allenatore: ha guidato le squadre Cadet B e Juvenil B nella stagione 2018-2019. Da allora è allenatore del Castilla. Inoltre, nell'agosto 2020 ha allenato la squadra Juvenil A, con la quale è stato incoronato campione della Youth League". La società ha concluso così la nota di saluto a una delle bandiere del Club: "Raul sarà sempre nel cuore di tutti i tifosi del Real Madrid e il Real Madrid sarà sempre la sua casa".