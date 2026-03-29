Altro che Milan: l'Arsenal fa sul serio per Tresoldi

Al Milan "pensa ogni mattina quando si sveglia", ma Nicolò Tresoldi è finito nel mirino dell'Arsenal. L'attaccante italo-tedesco, in forza al Bruges, è un obiettivo dei Gunners che stanno già trattando per ingaggiare il 21enne nato a Cagliari. Il prezzo? Non meno di 15 milioni di euro. Secondo la Bild il club inglese è da considerarsi davanti alla concorrenza in vista dell'estate: il classe 2004 sta facendo grandi cose anche con la nazionale tedesca Under 21. A testimoniarlo la doppietta rifilata ieri all'Irlanda del Nord nel 3-0 della Germania nel match valido per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Tresoldi si è messo in evidenza anche nell'attuale Champions League siglando tre gol.