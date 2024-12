Agente Milinkovic-Savic: "Dopo otto anni era il momento di dire addio alla Lazio"

Uros Jankovic ha spiegato in un'intervista al Corriere dello Sport la decisione di Sergej Milinkovic-Savic di lasciare la Lazio. Una decisione che ha posto fine a una lunghissima esperienza in biancoceleste: "Dopo 8 anni fantastici alla Lazio, in cui Sergej è stato uno dei migliori, era arrivato il momento dell’addio. Tutti dicevano che saremmo andati via a zero, ma avevamo dato la nostra parola a Lotito. Abbiamo portato l’offerta di 42 milioni, nonostante dall’1 gennaio 2024 Sergej sarebbe stato libero di firmare con altri club, e il presidente l’ha accettata. Se le voci che dicono tornerà in Italia sono vere? No, non lo sono. Sergej è estremamente felice all’Al-Hilal, della vita a Riyad, e lo stesso vale per la sua famiglia. Il nostro futuro è assolutamente legato al club. Sono sicuro che la squadra dimostrerà tutta la qualità nel nuovo Mondiale per club che si disputerà nel 2025 in America con il Real e tanti altri top club".