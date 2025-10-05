Adeyemi torna nel mirino del Barça

Karim Adeyemi è un calciatore che il Bercellona osserva da tempo. L'esterno del Borussia Dortmund è un pallino del ds blaugrana Deco e, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, durante il prossimo mercato estivo potrebbero esserci le condizioni giuste per portare il tedesco in Catalogna. Adeyemi infatti ha un contratto in scadenza nel 2027: il Dortmund vorrebbe prolungarlo di ulteriori due stagioni, ma se l'accordo non si dovesse trovare in estate, con il calciatore nell'ultimo anno di contratto, la cessione sarebbe la soluzione più probabile.