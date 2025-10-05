Bayern, Kompany si gode Luis Diaz: "È quello di cui avevamo bisogno"

L'acquisto in copertina dell'estate del Bayern Monaco è sicuramente Luis Diaz. Il colombiano è arrivato dal Liverpool per una cifra vicina ai 70 milioni tra lo scetticismo di molti. E oggi Vincent Kompany se lo gode: "Oggi abbiamo fatto molto bene e siamo stati molto solidi. L'energia era buona e i ragazzi si sono aiutati molto a vicenda in molti momenti, soprattutto in difesa all'interno dell'area. Nel secondo tempo la gioia di giocare e la nostra energia in attacco sono tornate. Questo ci dà sempre una base solida. Cerchiamo sempre di dare il massimo. Abbiamo vinto e questo mi rende semplicemente felice. Oggi, un elogio va anche a Lucho Díaz. Fin dal primo minuto, è stato in campo e ha giocato al massimo, anche dopo aver segnato. Quel tipo di energia e quella voglia di giocare danno energia a tutta la squadra. Questi sono esattamente il tipo di giocatori di cui hai bisogno, che danno il massimo settimana dopo settimana".