Esperienza e freschezza: Manzi e Hofer "firmano" la SkySnow Schia Monte Caio

© Giacomo Meneghello
© Giacomo Meneghello
© Giacomo Meneghello
© Giacomo Meneghello
Tanta neve e tanto spettacolo nella tappa appenninica di NORTEC SkySnow Running Cup
Atmosfera da foresta incantata per SkySnow Schia Monte Caio, secondo appuntamento di NORTEC SkySnow Running Cup, il circuito invernale di corsa sui sentieri con i ramponcini che era scattato sabato 17 gennaio con la Snow Run ai Piani Resinelli, balcone panoramico sul rampo lecchese del Lario. Per la seconda della sue sette tappe (cinque ufficiali e due affiliate), il circuito ha lasciato l'arco alpino per la sua unica uscita sugli Appenini e in particolare su quelli della provincia di Parma. Ad ospitare la prova è stata la piccola stazione di sport invernali di Schia Monte Caio, nel territorio di Tizzano Val Parma.