SKYSNOW

Esperienza e freschezza: Manzi e Hofer "firmano" la SkySnow Schia Monte Caio

Tanta neve e tanto spettacolo nella tappa appenninica di NORTEC SkySnow Running Cup

26 Gen 2026 - 11:58
Atmosfera da foresta incantata per SkySnow Schia Monte Caio, secondo appuntamento di NORTEC SkySnow Running Cup, il circuito invernale di corsa sui sentieri con i ramponcini che era scattato sabato 17 gennaio con la Snow Run ai Piani Resinelli, balcone panoramico sul rampo lecchese del Lario. Per la seconda della sue sette tappe (cinque ufficiali e due affiliate), il circuito ha lasciato l'arco alpino per la sua unica uscita sugli Appenini e in particolare su quelli della provincia di Parma. Ad ospitare la prova è stata la piccola stazione di sport invernali di Schia Monte Caio, nel territorio di Tizzano Val Parma.   

