Il GP di Las Vegas a mattoncini

Questo weekend, durante il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas 2025, il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno sorpreso fan, famiglie e piloti con una serie di momenti LEGO divertenti, tra cui una prima assoluta: una Cadillac Fleetwood Sixty Special del 1950 costruita con mattoncini LEGO, rosa, con capote aperta e guidabile.
Dopo 50 emozionanti giri sotto le luci al neon per le strade di Las Vegas, i primi tre classificati, Max Verstappen, Lando Norris e George Russell, si sono seduti sul sedile posteriore della Cadillac del 1950 in elementi LEGO, in viaggio verso il podio del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas 2025 al celebre hotel Bellagio. L’auto costruita con mattoncini, unica nel suo genere, è stata guidata dall’attore Terry Crews, che ha fatto un'apparizione a sorpresa al volante.
La Cadillac Fleetwood Sixty Special LEGO del 1950
La straordinaria vettura, basata su una classica Cadillac Sixty Special rosa del 1950, è stata costruita utilizzando oltre 418.000 elementi LEGO. Ha conquistato il centro della scena al GP di Las Vegas, dove è stata esposta nel paddock della F1 per tutta la durata del weekend. I fan hanno potuto ammirarla da vicino prima che sfrecciasse sulla pista dopo una gara mozzafiato. Con un peso di oltre 2 tonnellate e una lunghezza superiore ai 5 metri, questa straordinaria realizzazione di design e ingegneria LEGO, con luci e suoni funzionanti, ha unito la costruzione con i mattoncini LEGO con il glamour di Las Vegas per appassionati e piloti. Durante il weekend del Gran Premio, i fan nel paddock della F1 hanno potuto vedere da vicino la costruzione esposta in una speciale location per matrimoni personalizzata al circuito cittadino di Las Vegas.
Momenti LEGO al Gran Premio di Las Vegas 2025
Per celebrare l'arrivo del campionato femminile F1 ACADEMY, sulla pista per la prima volta a Las Vegas, il Gruppo LEGO ha omaggiato le pilote che hanno raggiunto il podio in Gara 1 e Gara 2 con bouquet personalizzati LEGO Botanicals, ciascuno costruito con quasi 2.000 elementi LEGO. I fan a Las Vegas hanno anche potuto acquistare merchandising esclusivo LEGO F1 ACADEMY, disponibile solo in questo GP presso l'F1 HUB situato al The Venetian Resort.
A dominare lo skyline della città anche un incredibile contenuto LEGO sullo Sphere, che ha mostrato tutte e 10 le scuderie di Formula 1 in versione LEGO e ha celebrato la partnership tra il Gruppo LEGO e F1 ACADEMY, annunciata qualche giorno fa. Durante il weekend ricco di iniziative, il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno portato il gioco sulla pista, avvicinando i giovani appassionati e le famiglie alle esperienze del Gran Premio e allo sport.
Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Insieme a Formula 1, al Gran Premio di Las Vegas abbiamo concluso un anno di momenti indimenticabili che hanno offerto ai fan una nuova dimensione nel modo in cui vivono la F1. Durante tutta la stagione, abbiamo avvicinato gli appassionati alle esperienze del Gran Premio e al mondo della Formula 1, e quest'anno a Las Vegas non è stato diverso, dalla nostra incredibile Cadillac costruita con mattoncini LEGO, all'attivazione dell'iconico Exosphere, lo schermo LED dello Sphere, con contenuti nuovi e coinvolgenti, fino alla condivisione con il mondo del prossimo passo della nostra partnership con F1 ACADEMY – il calendario del 2025 è stato incredibile e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il 2026”.
Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1 e President & CEO del Las Vegas Grand Prix, ha affermato: “Il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas è rapidamente diventato un punto di riferimento iconico nel calendario della F1, ed è stato fantastico lavorare con il Gruppo LEGO per portare nuove idee e creatività ai fan. Siamo sempre pronti a superare i limiti, sia in pista che fuori, e ancora una volta la nostra partnership con il Gruppo LEGO ha alzato l'asticella. È stato un incredibile primo anno di collaborazione e non vediamo l'ora che i fan scoprano cosa abbiamo in serbo per il futuro”.