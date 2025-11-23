Il GP di Las Vegas a mattoncini

Momenti LEGO al Gran Premio di Las Vegas 2025

Per celebrare l'arrivo del campionato femminile F1 ACADEMY, sulla pista per la prima volta a Las Vegas, il Gruppo LEGO ha omaggiato le pilote che hanno raggiunto il podio in Gara 1 e Gara 2 con bouquet personalizzati LEGO Botanicals, ciascuno costruito con quasi 2.000 elementi LEGO. I fan a Las Vegas hanno anche potuto acquistare merchandising esclusivo LEGO F1 ACADEMY, disponibile solo in questo GP presso l'F1 HUB situato al The Venetian Resort.



A dominare lo skyline della città anche un incredibile contenuto LEGO sullo Sphere, che ha mostrato tutte e 10 le scuderie di Formula 1 in versione LEGO e ha celebrato la partnership tra il Gruppo LEGO e F1 ACADEMY, annunciata qualche giorno fa. Durante il weekend ricco di iniziative, il Gruppo LEGO e Formula 1 hanno portato il gioco sulla pista, avvicinando i giovani appassionati e le famiglie alle esperienze del Gran Premio e allo sport.