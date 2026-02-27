Albon svela il casco 2026: nasce in Italia con Mad56

"Go chrome or go home", così Alex Albon ha svelato la livrea del casco Bell che indosserà nella stagione 2026 al volante della Williams. Non tutti, però, sanno che questo casco nasce in Italia, precisamente a Rovereto. L'artista è Massimo Dante, in arte Mad56, che da anni realizza le idee del pilota thailandese. Quest'anno l'ex Red Bull ha voluto una livrea con base bianca e dettagli cromati per dare luce. Un colpo d'occhio davvero eccezionale.