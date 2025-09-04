Logo SportMediaset
Roma, esordio da sogno per il figlio di Paratici: tripletta in amichevole

04 Set 2025 - 20:13
Dalla foto da bambino con Dybala (allora alla Juve) a giocare insieme al suo idolo. Lorenzo Paratici, figlio dell'ex direttore sportivo della Juventus, ha esaudito il suo sogno in occasione dell'amichevole tra Roma e Roma City, a Trigoria, terminata con il finale di 8-0 in favore dei giallorossi. Ma non solo, perché per il figlio d’arte arrivato nell'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto dalla Samporia il debutto è stato davvero indimenticabile: il giovane attaccante classe 2008 ha infatti segnato una tripletta (gli altri gol sono stati di Cristante e Baldanzi, autori di una doppietta, e Soulé).

