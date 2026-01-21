Logo SportMediaset

Calcio
roma
la reunion

Mourinho e il regalo dei tifosi della Roma incontrati a Torino: "Torno? Non si sa mai...”

L'allenatore del Benfica è nel capoluogo piemontese per affrontare la Juve in Champions

21 Gen 2026 - 15:38
5 foto

José Mourinho ha incontrato ieri sera in hotel a Torino, alla vigilia di Juve-Benfica, un gruppo di tifosi romanisti che è rimasto in città dopo la trasferta di domenica scorsa. Avvisato da Rui Costa, Mou è sceso in tuta e maglia a maniche corte nonostante il gelo e si è fermato qualche minuto con i sostenitori giallorossi. "Non si sa mai", ha detto Mourinho quando uno dei tifosi gli ha chiesto di tornare. Poi ha aggiunto: "Ci siamo divertiti a Roma, mi mancate anche voi". Dopo i selfie e gl autografi di rito, lo Special One, visibilmente emozionato, è tornato in camera per preparare la sfida a Spalletti.

