Mourinho e il regalo dei tifosi della Roma incontrati a Torino: "Torno? Non si sa mai...”

José Mourinho ha incontrato ieri sera in hotel a Torino, alla vigilia di Juve-Benfica, un gruppo di tifosi romanisti che è rimasto in città dopo la trasferta di domenica scorsa. Avvisato da Rui Costa, Mou è sceso in tuta e maglia a maniche corte nonostante il gelo e si è fermato qualche minuto con i sostenitori giallorossi. "Non si sa mai", ha detto Mourinho quando uno dei tifosi gli ha chiesto di tornare. Poi ha aggiunto: "Ci siamo divertiti a Roma, mi mancate anche voi". Dopo i selfie e gl autografi di rito, lo Special One, visibilmente emozionato, è tornato in camera per preparare la sfida a Spalletti.