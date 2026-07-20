Il Palermo presenta il nuovo Zagaria Kit 2026-2027

PUMA e il Palermo FC svelano il nuovo Zagara Kit per la stagione calcistica 2026/2027: un inedito omaggio ai colori, ai profumi e ai sapori della natura siciliana e, in particolare, agli agrumi che per secoli hanno illuminato la campagna palermitana, consacrandola nell’immaginario come “la Conca d’Oro”. Con il claim "Sicilia, in tutti i sensi", il nuovo kit celebra il profondo legame tra il Club e la propria terra, proseguendo un percorso identitario che nelle ultime stagioni ha celebrato l’iconografia locale, dalle ispirazioni mediterranee al golfo di Mondello. Lo Zagara Kit rappresenta un nuovo capitolo di questo racconto, rivolto sia ai tifosi rosanero sia a un pubblico internazionale, confermando il calcio come veicolo di promozione culturale e identitaria. Radicato nell'identità palermitana ma interpretato attraverso un'estetica contemporanea, il kit prende vita all'interno di un immaginario visivo ispirato alla pittura, che valorizza la natura artistica del suo design, immerso tra gli ulivi e le piante aromatiche del CFA, il centro sportivo del Palermo a Torretta. Un linguaggio che unisce tradizione e modernità, trasformando la maglia in un'espressione della ricchezza culturale dell'isola. La zagara, fiore degli agrumi e simbolo della Sicilia, diventa il filo conduttore del racconto creativo. Il suo profumo, i suoi colori e il suo valore simbolico evocano un patrimonio fatto di paesaggi, memoria, tradizioni e identità condivisa. Attraverso questo kit, PUMA e Palermo FC celebrano una terra da vivere con lo sguardo, i profumi, i colori e le emozioni, rafforzando il senso di appartenenza che lega il Club alla propria comunità.