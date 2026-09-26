Miccoli dice addio al calcio: tanti ex campioni e 15mila tifosi al Barbera

Momenti di festa allo stadio Renzo Barbera, dov'è in corso "The Last Match", la partita di addio al calcio di Fabrizio Miccoli. Oltre 15mila i presenti sugli spalti per l'evento organizzato da Sikania Eventi ETS insieme all'ex numero 10 rosanero, accolto da cori e da un lungo applauso. Nella formazione di Miccoli in campo Filippo Inzaghi, Amauri, Josip Ilicic, Fabio Simplicio, Fabio Liverani, Giulio Migliaccio, Federico Balzaretti, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Moris Carrozzieri, Dorin Goian e Salvatore Sirigu, Nuno Gomes, Valeri Bojinov, Radja Nainggolan, Diego Maradona Junior e il figlio dell'ex capitano del Palermo, oltre all'attore Gianni Capaldi, guidati da Davide Ballardini in panchina. A sfidarli, in due tempi da 35 minuti, la Nazionale Artisti TV. Dopo le esibizioni di Pacha e Daria Biancardi nel pre partita, all'intervallo sarà la volta de Le Vibrazioni. Parte del ricavato dell'evento sarà destinata alla Fondazione Falcone per la realizzazione di un campo polivalente nel quartiere Kalsa, a Palermo.