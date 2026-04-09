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Napoli-Lukaku: Big Rom si allena in Belgio sul campo dell'Anversa. Le foto

Romelu Lukaku avvistato ad Anversa: non ci sono ancora novità sul rientro a Napoli

09 Apr 2026 - 09:44
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Romelu Lukaku è stato avvistato ad Anversa mentre svolgeva allenamenti individuali con un preparatore personale nel centro sportivo del club belga: le foto sono state scattate da alcuni residenti della zona che hanno riconosciuto l'attaccante del Napoli. A proposito, non c'è ancora certezza sul rientro di Big Rom in Italia, anche se non sembra prima di metà della prossima settimana. La società azzurra intanto valuta sanzioni come aveva lasciato trasparire il ds Manna prima del match contro il Milan: "Non siamo contenti. Lui sa che ci saranno delle conseguenze".

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