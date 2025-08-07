Logo SportMediaset
GLI SCATTI

Milan, Jashari si allena insieme ai compagni

"Esordio" a Milanello per il neo acquisto del Diavolo 

07 Ago 2025 - 14:12
10 foto

Attraverso il proprio profilo X, il Milan ha pubblicato le prime foto da giocatore rossonero di Ardon Jashari, che da ieri è ufficialmente un nuovo acquisto del Diavolo. Il centrocampista svizzero, arrivato a titolo definitivo dal Bruges per 34 milioni di euro più bonus, ha svolto questa mattina i test atletici nel Centro sportivo milanista e nel pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento in gruppo agli ordini di mister Massimiliano Allegri. 

