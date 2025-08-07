Milan, Jashari si allena insieme ai compagni

Attraverso il proprio profilo X, il Milan ha pubblicato le prime foto da giocatore rossonero di Ardon Jashari, che da ieri è ufficialmente un nuovo acquisto del Diavolo. Il centrocampista svizzero, arrivato a titolo definitivo dal Bruges per 34 milioni di euro più bonus, ha svolto questa mattina i test atletici nel Centro sportivo milanista e nel pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento in gruppo agli ordini di mister Massimiliano Allegri.