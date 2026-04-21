Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Tiago Gabriel risponde a Harrison, pari al Via del Mare

LE STATISTICHE

La Fiorentina è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A: 24, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso (a quota 20 in questa classifica il Genoa).

La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime sei sfide in Serie A (3V), tanti segni X quanti quelli registrati nelle precedenti 15 gare disputate in campionato.

Dopo 10 sfide senza segni X in Serie A (3V, 7P), il Lecce è tornato a pareggiare un match di campionato da quello contro la Lazio del 24 gennaio scorso: 0-0, al Via del Mare anche in quel caso.

La Fiorentina è rimasta imbattuta per la sesta sfida consecutiva in Serie A e non infilava più di cinque sfide senza sconfitte nella massima serie da marzo-aprile 2025 con Raffaele Palladino allenatore (4V, 2N in quel caso).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in tre trasferte consevutive in Serie A (2V, 1N) e non ci riusciva dalle prime tre disputate in questo campionato (3N in quel caso).

Jack Harrison, al suo primo gol in Serie A, è diventato il primo giocatore di nazionalità inglese ad andare a segno con la Fiorentina nella massima serie. Il classe ’96 non segnava in uno dei top-5 campionati europei dall’8 marzo 2025 quando vestiva la maglia dell’Everton in Premier League (vs Wolverhampton, anche in quel caso in trasferta).

Jack Harrison ha preso parte a quattro gol in 11 presenze con la Fiorentina in Serie A (1G+3A), tante partecipazioni quante ne aveva messe insieme nelle precedenti 70 gare giocate in Premier League tra Leeds ed Everton (3G, 1A). L’inglese non veniva inoltre coinvolto in almeno una rete in tre sfide consecutive di campionato dall’agosto 2022 quando vestiva la maglia del Leeds in Premier.

Terzo assist per Rolando Mandragora in questa Serie A, solo alla sua prima stagione con la Fiorentina nel 2022/23 ne ha forniti di più (quattro) nel corso di un singolo campionato di massima serie – tre anche nel 2023/24 e nel 2024/25.

Solo in altre due occasioni Rolando Mandragora aveva preso parte ad almeno una rete in due trasferte consecutive in Serie A: con la Fiorentina tra febbraio e marzo 2023 (assist vs Hellas Verona e gol+assist vs Cremonese) e con il Torino tra febbraio e marzo 2021 (passaggio vincente vs Cagliari e rete vs Crotone).

Secondo gol per Tiago Gabriel in questa Serie A, dopo quello contro il Cagliari del 19 settembre scorso, anche in quel caso al Via del Mare. Il classe 2004 è il secondo difensore centrale nato dal 2004 in avanti con più di un gol segnato in questo campionato, dopo Jacobo Ramón (classe 2005).

Quarto assist per Antonino Gallo in questa Serie A. Quella in corso diventa la sua miglior stagione in termini di passaggi vincenti nella massima serie: quattro appunto, uno in più rispetto ai tre serviti nel 2023/24.