Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Tiago Gabriel risponde a Harrison, pari al Via del Mare
Di Francesco torna a muovere la propria classifica, ma resta terzultimo. Vanoli allunga sul Cagliari
La 33ª giornata di Serie A si chiude con il pareggio tra il Lecce e la Fiorentina al Via del Mare. Viola e giallorossi impattano 1-1 in Puglia, dove è Harrison a stappare la partita alla mezz’ora, segnando quello che per l’ex Leeds ed Everton è il primo gol con la maglia gigliata. A pareggiare per i salentini ci pensa invece Tiago Gabriel di testa al 71’, che interrompe così un digiuno di reti che per la squadra di Di Francesco perdurava da tre gare.
LA PARTITA
Al Via del Mare la gara non inizia nel migliore dei modi per Vanoli, che perde infatti Gosens per infortunio dopo appena dieci minuti dal calcio d’inizio. Al 18’ Fagioli è invece costretto a negare il gol a Cheddira con un grande salvataggio sulla propria linea di porta, mentre dalla parte opposta è Falcone a parare il tiro di Mandragora al 29’. Il capitano del Lecce non può però nulla pochi secondi dopo contro il mancino a giro di Harrison, che trova il suo primo gol con la viola. Al 38’ Piccoli spreca poi la chance per raddoppiare, mentre De Gea respinge in corner la conclusione di Banda al 70’: sul calcio d’angolo che ne nasce è allora Tiago Gabriel a inzuccare l’1-1, riportando il Lecce al gol dopo tre partite e mezza di digiuno. I salentini prendono ancora più coraggio, ma non trovano il colpo per vincere il match. Il pari finale basta comunque a Di Francesco per tornare a muovere la propria classifica e riagganciare la Cremonese a 28 punti, sebbene terzultimo resti sempre il Lecce. A quota 36 si porta invece la Fiorentina (quindicesima), che alimenta così la sua striscia di risultati utili consecutivi e allunga a +3 sul Cagliari.
IL TABELLINO
LECCE-FIORENTINA 1-1
Lecce (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5 (84’ Ndaba sv); Coulibaly 5,5, Ngom 6 (57’ Gandelman 6,5), Ramadani 6,5; Pierotti 5,5, Cheddira 5 (57’ Stulic 6), Ndri 5,5 (57’ Banda 6,5). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Fofana, Kovac, Helgason, Sala, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6,5; Dodo 6, Pongracic 6, Ranieri 6,5, Gosens sv (11’ Balbo 5,5); Fagioli 6 (80’ Fabbian sv); Harrison 7 (80’ Fazzini sv), Ndour 5,5 (80’ Brescianini sv), Mandragora 6, Gudmundsson 5,5 (60’ Solomon 5); Piccoli 5,5. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Puzzoli. Allenatore: Vanoli
Arbitro: Maresca
Marcatori: 30’ Harrison (F), 71’ Tiago Gabriel (L)
Ammoniti: Pierotti (L), Tiago Gabriel (L), De Gea (F), Fazzini (F), Solomon (F)
LE STATISTICHE
La Fiorentina è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A: 24, almeno quattro in più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso (a quota 20 in questa classifica il Genoa).
La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime sei sfide in Serie A (3V), tanti segni X quanti quelli registrati nelle precedenti 15 gare disputate in campionato.
Dopo 10 sfide senza segni X in Serie A (3V, 7P), il Lecce è tornato a pareggiare un match di campionato da quello contro la Lazio del 24 gennaio scorso: 0-0, al Via del Mare anche in quel caso.
La Fiorentina è rimasta imbattuta per la sesta sfida consecutiva in Serie A e non infilava più di cinque sfide senza sconfitte nella massima serie da marzo-aprile 2025 con Raffaele Palladino allenatore (4V, 2N in quel caso).
La Fiorentina è rimasta imbattuta in tre trasferte consevutive in Serie A (2V, 1N) e non ci riusciva dalle prime tre disputate in questo campionato (3N in quel caso).
Jack Harrison, al suo primo gol in Serie A, è diventato il primo giocatore di nazionalità inglese ad andare a segno con la Fiorentina nella massima serie. Il classe ’96 non segnava in uno dei top-5 campionati europei dall’8 marzo 2025 quando vestiva la maglia dell’Everton in Premier League (vs Wolverhampton, anche in quel caso in trasferta).
Jack Harrison ha preso parte a quattro gol in 11 presenze con la Fiorentina in Serie A (1G+3A), tante partecipazioni quante ne aveva messe insieme nelle precedenti 70 gare giocate in Premier League tra Leeds ed Everton (3G, 1A). L’inglese non veniva inoltre coinvolto in almeno una rete in tre sfide consecutive di campionato dall’agosto 2022 quando vestiva la maglia del Leeds in Premier.
Terzo assist per Rolando Mandragora in questa Serie A, solo alla sua prima stagione con la Fiorentina nel 2022/23 ne ha forniti di più (quattro) nel corso di un singolo campionato di massima serie – tre anche nel 2023/24 e nel 2024/25.
Solo in altre due occasioni Rolando Mandragora aveva preso parte ad almeno una rete in due trasferte consecutive in Serie A: con la Fiorentina tra febbraio e marzo 2023 (assist vs Hellas Verona e gol+assist vs Cremonese) e con il Torino tra febbraio e marzo 2021 (passaggio vincente vs Cagliari e rete vs Crotone).
Secondo gol per Tiago Gabriel in questa Serie A, dopo quello contro il Cagliari del 19 settembre scorso, anche in quel caso al Via del Mare. Il classe 2004 è il secondo difensore centrale nato dal 2004 in avanti con più di un gol segnato in questo campionato, dopo Jacobo Ramón (classe 2005).
Quarto assist per Antonino Gallo in questa Serie A. Quella in corso diventa la sua miglior stagione in termini di passaggi vincenti nella massima serie: quattro appunto, uno in più rispetto ai tre serviti nel 2023/24.