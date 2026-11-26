Un messaggio sui social e una serie di scatti della storica finale vinta con il River Plate. La Juventus celebra così i 30 anni dalla vittoria della sua seconda Coppa Intercontinentale. Il 26 novembre del 1996 i bianconeri di Marcello Lippi battono in finale gli argentini del River Plate con un gol di Alex Del Piero nel finale. Era la Juve di Zinedine Zidane tra gli altri, protagonista di una grande partita. Nelle foto sui social si vedono la gioia di Del Piero e degli altri calciatori dopo la vittoria.