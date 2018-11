Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

CR7, suite da 9mila sterline a notte Notte lussuosa per Cristiano Ronaldo e la sua famiglia. Una suita da 9mila sterline all'Hotel Bulgari di Knightsbridge: due bagni in marmo, finestre insonorizzate, soggiorno in stile italiano, mini-frigo, caminetto e un parcheggio da 50 sterline all'ora.