Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio
calcio

Infantino fa visita a Milan, Inter e in Lega: "Incontri ricchi di spunti"

11 Set 2025 - 11:04
Giornata milanese per il presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha fatto visita alla sede della Lega Serie A e in quelle di Inter e Milan. È stato lo stesso numero 1 del calcio mondiale a documentare tutto sui suoi profili social. "Orgoglioso di essere stato il primo Presidente della Fifa a visitare la sede della Lega Calcio Serie A. Grazie al presidente Ezio Simonelli, all'Ad Luigi De Siervo e all'Head of Competitions della Lega Serie A Andrea Butti per l'ospitalità: è stato un incontro molto interessante e ricco di spunti", ha scritto sui social Infantino con tanto di foto insieme al presidente Simonelli.

infantino
serie a
milan
inter

