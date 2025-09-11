Infantino fa visita a Milan, Inter e in Lega: "Incontri ricchi di spunti"

Giornata milanese per il presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha fatto visita alla sede della Lega Serie A e in quelle di Inter e Milan. È stato lo stesso numero 1 del calcio mondiale a documentare tutto sui suoi profili social. "Orgoglioso di essere stato il primo Presidente della Fifa a visitare la sede della Lega Calcio Serie A. Grazie al presidente Ezio Simonelli, all'Ad Luigi De Siervo e all'Head of Competitions della Lega Serie A Andrea Butti per l'ospitalità: è stato un incontro molto interessante e ricco di spunti", ha scritto sui social Infantino con tanto di foto insieme al presidente Simonelli.