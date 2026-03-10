Genoa e Sampdoria, arrivano le maglie green

“La raccolta differenziata e il riciclo sono una sfida quotidiana che riguarda tutti: istituzioni, aziende e cittadini - dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis - iniziative come questa hanno il merito di parlare a un pubblico molto ampio e di farlo attraverso un linguaggio capace di coinvolgere tutta la città, quello dello sport e, in particolare, del calcio. Trasformare il derby tra Genoa e Sampdoria in una sfida per l’ambiente significa ricordare che Genova sa essere unita e sa fare squadra quando si tratta di tutelare il territorio. Il lavoro che stiamo portando avanti insieme ad AMIU, Corepla e a tante realtà cittadine va proprio in questa direzione: rafforzare la cultura del riciclo, rendere sempre più semplice e diffuso il conferimento corretto dei rifiuti e coinvolgere i cittadini in un percorso di responsabilità condivisa. I risultati già raggiunti dal progetto RecoPet dimostrano che, quando si mettono a disposizione strumenti concreti e si costruiscono campagne di sensibilizzazione efficaci, la città risponde”.