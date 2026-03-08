GENOA

De Rossi: "Speravo di battere la Roma a prescindere dal mio passato"

Il tecnico del Genoa dopo il successo sui giallorossi: "Sono qui per fare il lavoro a cui tengo, in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo. I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100%"

08 Mar 2026 - 20:33
1 di 18
© ipa
© ipa
© ipa

© ipa

© ipa

Daniele De Rossi si gode il successo contro la sua Roma e respira, finalmente, allontanando la zona retrocessione: "Gara sentita? Questi sono i fatti, speravo che finisse così al di là di quello che è stato il mio passato. Sono qui per fare il lavoro a cui tengo, in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo. I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100% e abbiamo meritato questa vittoria. Devo dare quanto stanno dando i miei giocatori, a prescindere dall'avversario".

Si immaginava una partita così?
"L'avevo immaginata così e l'avevamo preparata in questi giorni. I miei giocatori hanno fatto benissimo e i subentrati hanno contribuito alla vittoria. Questo gruppo sta facendo benissimo, abbiamo fatto tante partite belle quest'anno, prendendo gol a volte all'ultimo minuti. Meritavamo questi tre punti e siamo contenti". 

Ostigard ha fermato Malen...
"La Roma è una squadra forte e se non aggredisci tirano fuori giocate. Avevo molta paura di Malen, non lo conoscevo ma è molto forte e fa la differenza. Ostigard è più forte di quello che pensavo, sta migliorando e ci mette cuore sempre. Ha marcato bene anche Hojlund e Pellegrino, oggi è stata l'ennesima grande prova".

de rossi
genoa-roma

Ultimi video

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

01:02
DICH GROSSO PRE LAZIO 8/3 DICH

Grosso: "Abbiamo fatto cose incredibili"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:52
DICH CALABRESI POST JUVENTUS DICH

Calabresi: "Vogliamo tornare a vincere"

01:06
DICH CAMBIASO POST PISA DICH

Cambiaso: "Vittoria importante, vogliamo vincere anche le prossime"

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

I più visti di Genoa

Inter-Genoa, le foto della partita

Il Genoa travolge e aggancia il Torino, 3-0 a Marassi. Granata in 10 per oltre un tempo

Genoa, sfottò dei tifosi per la retrocessione della Samp

Il Napoli rimane in 10, ma non molla e sbanca il Ferraris al 95' col rigore di Hojlund

Super Corvi respinge il Genoa e salva il Parma: un punto a testa al Tardini

DICH VITINHA IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Vitinha: "Si poteva fare qualcosa di più e loro sono troppo forti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:04
Clamoroso in Scozia: Rangers-Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo
20:09
Inghilterra: muore baby calciatrice di 15 anni durante la partita
19:42
Milan-Inter, formazioni ufficiali
19:37
Lecce-Cremonese, finale amaro per Nicola: polemiche per un rigore non concesso
18:25
Parma, Cuesta "Contenti del pari, non mi sento salvo"