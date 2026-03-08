De Rossi: "Speravo di battere la Roma a prescindere dal mio passato"

Daniele De Rossi si gode il successo contro la sua Roma e respira, finalmente, allontanando la zona retrocessione: "Gara sentita? Questi sono i fatti, speravo che finisse così al di là di quello che è stato il mio passato. Sono qui per fare il lavoro a cui tengo, in una piazza a cui inizio a tenere davvero tantissimo. I giocatori, la società e il club meritano di salvarsi, devo dare il 100% e abbiamo meritato questa vittoria. Devo dare quanto stanno dando i miei giocatori, a prescindere dall'avversario".



Si immaginava una partita così?

"L'avevo immaginata così e l'avevamo preparata in questi giorni. I miei giocatori hanno fatto benissimo e i subentrati hanno contribuito alla vittoria. Questo gruppo sta facendo benissimo, abbiamo fatto tante partite belle quest'anno, prendendo gol a volte all'ultimo minuti. Meritavamo questi tre punti e siamo contenti".



Ostigard ha fermato Malen...

"La Roma è una squadra forte e se non aggredisci tirano fuori giocate. Avevo molta paura di Malen, non lo conoscevo ma è molto forte e fa la differenza. Ostigard è più forte di quello che pensavo, sta migliorando e ci mette cuore sempre. Ha marcato bene anche Hojlund e Pellegrino, oggi è stata l'ennesima grande prova".