© AC Fiorentina
© AC Fiorentina
© AC Fiorentina

© AC Fiorentina

© AC Fiorentina

FIORENTINA

Bove, visita a sorpresa al Viola Park: "Vi voglio bene"

Il centrocampista della Fiorentina ha abbracciato tutti i compagni

11 Set 2025 - 14:41
12 foto

Abbracci, un lungo applauso e tanta commozione. Lo spogliatoio della Fiorentina ha accolto così la visita ("a sorpresa", la definisce il club sul proprio sito) di Edoardo Bove. Il centrocampista, fermato il primo dicembre 2024 da un malore accusato in campo durante la partita casalinga contro l'Inter, si è soffermato con i suoi ormai ex compagni e li ha abbracciati uno ad uno. "Vi voglio bene" li ha quindi salutati. 

