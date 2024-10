Europa League: Ludogorets-Milan 0-3, le foto del match

Nell'andata dei sedicesimi d'Europa League, il Milan supera in trasferta il Ludogorets e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale. In Bulgaria finisce 3-0 per i rossoneri, che sul finire del primo tempo sbloccano la gara con un gol di Cutrone (45') e poi nella ripresa trovano il bis grazie a un rigore di Rodriguez (63'). Nel finale arriva anche il tris di Borini al 92'. Tra una settimana il ritorno a San Siro.