Psg nella storia, sesto trofeo del 2025: solo ad altre due squadre era riuscito il "sestuplete"

Il successo nell'Intercontinentale regala a Luis Enrique e ai suoi un posto d'onore nella storia del calciodi Redazione
Il "Sestuplete" fa impressione solo a dirsi, figurarsi farlo. Il Psg di Luis Enrique con la vittoria nella Coppa Intercontinentale contro il Flamengo nel 2025 tocca quota sei trofei (Ligue1, Coppa di Francia, Supercoppa francese, Champions League, Supercoppa europea e, appunto, l'Intercontinentale). Un'enormità. E pensare che il bottino sarebbe potuto essere ancora più ricco (e storico) se nella finale del Mondiale per Club i parigini non avessero capitolato contro il Chelsea di Enzo Maresca.
Soltanto altre due sqaudre nella storia del calcio erano riuscite a portare a casa altrettanti trofei in un anno solare: il Barcellona di Guardiola nel 2009 e il Bayern Monaco di Hansi Flick nel 2020.
BARCELLONA 2009
- LIGA
- COPPA DEL RE
- SUPERCOPPA SPAGNOLA
- CHAMPIONS LEAGUE
- SUPERCOPPA EUROPEA
- MONDIALE PER CLUB
BAYERN MONACO 2020
- BUNDESLIGA
- DFB POKAL
- SUPERCOPPA TEDESCA
- CHAMPIONS LEAGUE
- SUPERCOPPA EUROPEA
- MONDIALE PER CLUB