Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 11
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

IL TRAGUARDO

Psg nella storia, sesto trofeo del 2025: solo ad altre due squadre era riuscito il "sestuplete"

Il successo nell'Intercontinentale regala a Luis Enrique e ai suoi un posto d'onore nella storia del calcio

di Redazione
18 Dic 2025 - 10:43
11 foto

Il "Sestuplete" fa impressione solo a dirsi, figurarsi farlo. Il Psg di Luis Enrique con la vittoria nella Coppa Intercontinentale contro il Flamengo nel 2025 tocca quota sei trofei (Ligue1, Coppa di Francia, Supercoppa francese, Champions League, Supercoppa europea e, appunto, l'Intercontinentale). Un'enormità. E pensare che il bottino sarebbe potuto essere ancora più ricco (e storico) se nella finale del Mondiale per Club i parigini non avessero capitolato contro il Chelsea di Enzo Maresca. 

Soltanto altre due sqaudre nella storia del calcio erano riuscite a portare a casa altrettanti trofei in un anno solare: il Barcellona di Guardiola nel 2009 e il Bayern Monaco di Hansi Flick nel 2020. 

BARCELLONA 2009
LIGA
- COPPA DEL RE
- SUPERCOPPA SPAGNOLA
- CHAMPIONS LEAGUE
- SUPERCOPPA EUROPEA
- MONDIALE PER CLUB

BAYERN MONACO 2020
BUNDESLIGA
- DFB POKAL
- SUPERCOPPA TEDESCA
- CHAMPIONS LEAGUE
- SUPERCOPPA EUROPEA
- MONDIALE PER CLUB

psg
trofei vinti
bayern monaco
barcellona
pep guardiola
hansi flick

Ultimi video

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

01:31
Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

Italiano: "500 tifosi del Bologna a Riad? Non ho parole…"

01:18
De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

De Silvestri: "Noi bestia nera dell'Inter? Il motivo è…"

00:43
De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

De Silvestri: "Siamo come Lucio Dalla"

01:13
Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

Italiano: "Chivu ha cambiato così l'Inter"

03:39

De Silvestri in esclusiva: "Per l'Inter serve la nostra arma segreta"

01:49
Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

Bologna, Italiano in esclusiva: "Inter? Pronti per il sogno"

01:30

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

01:11
DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

02:26
DICH FENUCCI SU RINNOVO ORSOLINI 17/12 DICH

Fenucci: "Per il Bologna è un'opportunità. Stiamo lavorando sui rinnovi"

02:39
DICH DI BIAGIO SU SUPERCOPPA 17/12 DICH

Di Biagio sulla Supercoppa: "Favorita? L'Inter, ma c'è da combattere"

00:31
MCH LAZIO CHIUDE NASDAQ MCH

La Lazio al Nasdaq: Enrico Lotito suona la campanella di chiusura

01:35
Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

Conte: "Vi spiego la ricetta per uscire dal momento difficile"

02:15
Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

Conte: "Lobotka è pronto e con Lukaku bisogna gestire un aspetto"

01:21
La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

La teoria di Di Lorenzo: "Tutto parte sempre dalla difesa"

00:44
Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

Di Lorenzo: "Napoli stanco? Vi spiego come funziona…"

I più visti di Calcio Estero

Safonov para quattro rigori! Psg campione per la prima volta, Flamengo ko

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

Inzaghi chiama l'Inter: vediamoci! | Vita da sogno a Riad: "Un paradiso"

GIGIO DONNARUMMA, MAN CITY

Fifa Awards 2025, Donnarumma miglior portiere al mondo: "Spero di fare ancora di più"

Il Botafogo esonera Davide Ancelotti dopo soli 5 mesi: i motivi dell'addio

Il Psg per la storia, il Flamengo per il bis: in palio l'ultimo trofeo dell'anno