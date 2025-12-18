Psg nella storia, sesto trofeo del 2025: solo ad altre due squadre era riuscito il "sestuplete"

Il "Sestuplete" fa impressione solo a dirsi, figurarsi farlo. Il Psg di Luis Enrique con la vittoria nella Coppa Intercontinentale contro il Flamengo nel 2025 tocca quota sei trofei (Ligue1, Coppa di Francia, Supercoppa francese, Champions League, Supercoppa europea e, appunto, l'Intercontinentale). Un'enormità. E pensare che il bottino sarebbe potuto essere ancora più ricco (e storico) se nella finale del Mondiale per Club i parigini non avessero capitolato contro il Chelsea di Enzo Maresca.