Wehrlein: "Mi sono rifatto con gli interessi": Lotterer recrimina sottovoce: "Se fossi partito più avanti..."

MEXICO CITY E-PRIX

I due piloti della Porsche commentano la decisione del team di privilegiare il risultato d'assieme alle ambizioni personali.

"È bello vincere qui e per la prima volta in Formula E dopo quello che mi è successo in passato da queste parti. Un ottimo risultato di squadra e complimenti anche ad André. Ora possiamo festeggiare. C'ero andato vicino molte volte ma oggi mi sono rifatto con gli interessi". Queste le prime parole di Pascal Wehrlein dopo la doppietta della Porsche a Mexico City, ottenuta con una sapiente (e "risparmiosa") gestione della prima parte di gara.

Da parte sua, il secondo classificato André Lotterer fa buon viso a... cattiva sorte ma in fondo mastica amaro:

"Congratulazioni a Pascal, ottimo risultato per la nostra squadra. Avevo molta energia ma abiamo deciso di fare gioco di squadra. Diciamo che se fossi partito più avanti sarebbe magari andata diversamente. Abbiamo comunque mostrato la nostra forza".

Terzo gradino del podio per un Jean-Eric Vergne grintoso come sempre ma alle prese con... qualche problema imprevisto...

"Abbiamo gestito bene l'energia e sfruttato una buona opportunità, però le Porsche erano onestamente fuori dalla nostra portata. Sono stato male nelle ore che hanno preceduto la gara, a causa di un'intossicazione alimentare. Diciamo che non ero in grande forma e per questo sono piuttosto soddisfatto".