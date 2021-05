Vergne, Buemi, Di Grassi: caccia all'oro perduto tra le stradine di Montecarlo

FORMULA E

L'E-Prix monegasco è un appuntamento-chiave nella stagione di tre top drivers in cerca di urgente rilancio nel Mondiale elettrico.

Per la nobiltà... decaduta della Formula E la quarta tappa stagionale (gara sette, nello specifico) è un'occasione imperdibile di imprimere una svolta decisa all'andamento traballante delle proprie fortune: Sebastien Buemi, Lucas Di Grassi e Jean-Eric Vergne (in ordine rigorosamente alfabetico), possono infatti far valere e pesare nel Principato il fattore-esperienza, forse mai determinante come in questa occasione.

Per la prima volta infatti la Formula E affronta a Montecarlo il layout "Grand Prix", comprensivo di tutto il fascino e le insidie della parte "alta" e più movimentata del circuito. Dettagli che facilmente faranno la differenza tra i piloti che hanno già vissuto l'appuntamento monegasco ed i novellini che lo affrontano per la prima volta ma, appunto, anche tra chi a filo di guard rail e marciapiedi ha corso "solo" con le monoposto elettriche (e fin qui solo nella parte pianeggiante del tracciato) e chi invece lo ha fatto in passato sul circuito "vero" ed al volante delle monoposto di Formula Uno. Come appunto Buemi, Di Grassi e Vergne.

Prima di analizzare i precedenti "principeschi" dei tre appena citati, vale la pena ricordare quello (singolo) di Felipe Massa. Causa biennalità della prova, nel corso delle due stagioni con Venturi l'ex ferrarista (quindici volte al via del GP di Monaco di F.1!) ha avuto una sola volta la possibilità di prendere parte all'E-Prix, mettendovi non a caso a segno il primo (nonchè unico) podio della sua carrierra nel Mondiale elettrico, grazie al terzo posto dell'edizione più recente: quella del 2019.

Tornando al presente, tanto Vergne quanto Buemi e Grassi hanno preso parte alle prime tre edizioni dell'E-Prix: il francese (che in F.1 ha corso tre volte a Montecarlo con Toro Rosso, classificandosi due volte ottavo) è il più recente vincitore, due anni fa. Da parte sua Buemi (ugualmente tre GP di Monaco al suo attivo, due volte decimo al traguardo, lui pure con Toro Rosso) si era imposto sia nel 2015 che nel 2017: in entrambi i casi scattando dalla pole position ed in entrambi i casi precedendo al traguardo Di Grassi che a Montecarlo ha preso il via una sola volta nel GP di Formula Uno, al volante della Virgin.

Per tutti e tre insomma l'esperienza monagesca passata (vincente o comunque altamente competitiva però solo con la Formula E), sarà un'arma in più nella sfida di sabato 8 maggio. In gioco - per JEV, Sebastien e Lucas - c'è molto di più del bilancio del singolo appuntamento. Ci sono invece credibilità, rispetto ed equilibrio nelle rispettive squadre. L'elvetico Buemi "langue" in ventiduesima (e penultima) posizione della classifica generale, staccato di sedici punti (e undici posizioni) dal compagno di squadra Nissan e-Dams Oliver Rowland. Il paulista Di Grassi è solo diciannovesimo, staccatissimo dal compagno Audi - il rookie René Rast - che è addirittura sesto davanti a Vergne. Il due volte campione transalpino è appunto messo meglio degli altre due e big qui "nel mirino" (grazie soprattutto al successo in gara-uno a Roma) come anche del compagno di squadra DS Techeetah - e campione in carica - Antonio Felix Da Costa. Il quale ha preso parte a tutte le precedenti dell'E-Prix, senza però riuscire a spingersi oltre la decima posizione sotto la bandiera a scacchi.