Mercato piloti

Ufficiale: Mitch Evans è un nuovo pilota Opel

Con la firma del pilota neozelandese, il team tedesco può puntare al titolo

di Redazione
25 Ago 2026 - 14:53
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© Ufficio Stampa

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L'arrivo della GEN4 non sarà l'unico elemento di una stagione di Formula E che si preannuncia dirompente. Chi si aspettava che l'avvicendamento in casa Stellantis tra DS e Opel fosse soltanto marketing, dovrà ricredersi: con l'arrivo in squadra di Mitch Evans, i tedeschi intendono fare sul serio.
Da zero 
Sebbene il gruppo italo-francese sia uno dei pionieri della categoria, la decisione di partecipare alla stagione 2026/2027 con una licenza propria (Opel non dipenderà da altre strutture esterne, è la prima volta) è una conferma di quanto l'impegno sportivo sia preso seriamente. La GEN4 è un'incognita e per padroneggiarne al meglio le potenzialità, fino a competere per il titolo, serve un pilota di grande esperienza in Formula E. Mitch Evans corrisponde appieno a tali necessità, avendo corso 10 anni con Jaguar e dimostrando di poter lottare sempre per le prime posizioni.
Crescere insieme
Opel non nasconde l'entusiasmo: "Abbiamo formato la nostra squadra dei sogni. Mitch Evans è stato il candidato ideale per il nostro team Opel GSE FE fin dall'inizio. Il suo impegno sottolinea ancora una volta la serietà dell'intero progetto," ha dichiarato il Team Principal Jorg Schrott. Evans non permetterà soltanto di puntare al Campionato: la sua esperienza sarà messa a disposizione di una squadra giovane e ambiziosa. Un riferimento indiscutibile per un progetto nato da un foglio bianco.

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