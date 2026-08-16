E-Prix Londra: la gara a Barnard, la gloria a Wehrlein. È lui il campione del Mondo

Il piano di Da Costa ha funzionato a metà, perché Jaguar si porta a casa il titolo Team battendo proprio Porsche, ma Wehrlein, nonostante il quattordicesimo posto, riesce comunque a conquistare il suo secondo Mondiale Piloti. Gli altri, infatti, non sono riusciti nella rimonta: Dennis, il rivale più vicino, ha avuto la peggio nella selva di contatti e si è ritirato. Evans, compagno di squadra di Da Costa, che partiva con 21 punti da recuperare, è arrivato quarto. Non abbastanza.