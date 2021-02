Tutta la Formula E su Mediaset: la new entry è Vicky Piria

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di Formula E 2021. La nuova stagione della competizione giunta alla settima edizione, prende il via venerdì 26 febbraio, alle ore 18.00, con l'E-Prix di Diriyah, in Arabia Saudita. Il giorno successivo, sabato 27, spazio quindi alla Gara 2, sempre su “20”, dalle ore 18.00. La telecronaca del debutto stagionale della «Formula E» è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, in diretta prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. La rete diretta da Marco Costa si conferma sempre di più la casa dei grandi eventi sportivi in esclusiva. E dopo il calcio, con i big match della Nations League e della Coppa del Mondo per club, è il turno dei motori.