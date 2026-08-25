Kimi Antonelli compie 20 anni, tutti i record del leader della F1

Dopo una stagione di adattamento, è nel 2026 che Antonelli comincia a macinare punti, vittorie e record. L'azzurro, infatti, è diventato il più giovane poleman nella storia della F1, record conquistato nel corso del Gp di Cina a soli 19 anni, 6 mesi e 18 giorni: primato strappato a Sebastian Vettel (che resisteva dal 2008). Inoltre, nel 2025 a Miami era già diventato il più giovane di sempre a firmare una pole in un formato F1 (nella Sprint). A Monaco, in una gara che ha vinto a sorpresa, Antonelli è diventato il più giovane a conquistare un Grand Chelem, ottenendo pole position, vittoria, giro veloce e leadership dal primo all'ultimo giro a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, abbassando di quasi 4 anni il precedente record di Max Verstappen. Antonelli, tra gli altri, vanta anche il record di più giovane vincitore di una gara Sprint grazie al successo ottenuto al GP di Gran Bretagna, a 19 anni 10 mesi 9 giorni, battendo anche il precedente record di Oscar Piastri in Qatar nel 2023 (22 anni 6 mesi 1 giorno). E, a proposito di Silverstone, Antonelli è diventato anche il più giovane poleman nella storia del circuito britannico, a 19 anni 10 mesi e 10 giorni. Battuto il record di Sebastian Vettel nel 2009 (21 anni 11 mesi 18 giorni).