Udinese, Karlstrom: "Siamo in forma, contro il Como visto lo spirito giusto"

"Sono contento, perché il Como è una squadra forte. Penso che abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Non era facile ma abbiamo fatto bene. Ho visto lo spirito giusto in campo, penso sia stato il nostro miglior esordio da quando sono qui. Lo scorso anno quando mettevamo questa energia facevamo belle partite, spero che continueremo così". Così il capitano dell'Udinese Jesper Karlstrom a 'Udinese Tonight' tornando sul pareggio contro il Como. Quella appena iniziata è la terza stagione in bianconero per Karlstrom, come anche per mister Runjaic, del quale si iniziano a vedere sempre più nitidi i principi di gioco: "Non è facile dare continuità a un progetto, ogni stagione devi un po' ricominciare, perché i giocatori cambiano. Siamo però in tanti a essere qui da tre anni e sappiamo quello che vuole il mister. Per noi è più facile e possiamo mostrarlo anche agli altri giocatori". Secondo Jesper, il lavoro degli anni passati ha influito anche dal punto di vista fisico e atletico: "Siamo molto in forma, abbiamo lavorato duro, ma non solo in questo precampionato, è una cosa che parte dagli scorsi anni. Siamo abituati a questo metodo di lavoro e abbiamo un gruppo di giocatori molto professionali".